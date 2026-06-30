ПГ на ДПС: Искаме Демерджиев да бъде изслушан в НС за клеветнически твърдения за Пеевски

ПГ на ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре, във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски, съобщиха пт пресцентъра на партията.

"Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс.

Обратното- следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР", казват от ДПС.

От ДПС вчера изразиха задоволство от решението на Административен съд - Добрич за оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС. Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, съобщиха още от партията.