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Демерджиев обещава разкрития за полетите на Пеевски

Ще се изясни и кой ги е плащал, заяви вътрешният министър

30.06.2026 | 16:56 ч. 33
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Информацията за охраната на политиците трябва да бъде публична. Необходимо е също да се изясни доколко охраната на Делян Пеевски е била необходима, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Велико Търново.
Той допълни още:

"Първо, трябва да се изясни тази охрана доколко е била необходима, и второ - колко е струвала на българските граждани. Впрочем скоро ще се изясни колко са стрували и полетите му. Ще се изясни и кой ги е плащал. Ще се изясни и кой е предоставял евентуално самолети и на какво основание за това, така че - да, когато си публична фигура, всички тези твои действия трябва да бъдат обществено достояние и вярвам, че това е правилното като подход, за да може обществото да си прави съответните изводи".

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След казанато от Демерджиев от ДПС съобщиха, че внасят искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание още утре - "във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети по адрес на лидера на партията Делян Пеевски.

"Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс", се казва в съобщението от пресцентъра на ДПС.

 

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Тагове:

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