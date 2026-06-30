Терзиев посрещна Кличко, говориха за сила и лидерство

Кметът на столицата Васил Терзиев се срещна с шампиона Владимир Кличко. Повод за срещата, както и за визитата на Кличко, че предстоящото Европейско първенство по бокс, на което София ще бъде домакин през септември. Разговорът ни обаче много бързо излезе извън спорта.

“Няма значение кой е градът – кметът е човек, който истински преживява всичко, което се случва с неговия град”, бяха думите на Кличко към столичния кмет.

Снимки се появиха и в профила на столичния кмет във Фейсбук.

“Посмяхме се на една истина, която важи за кметовете навсякъде по света – когато нещо се обърка, първо се звъни на кмета. Независимо дали става дума за София, Киев или който и да е друг град.

Но зад тази шега стои нещо много важно. Да бъдеш кмет означава да приемаш и успехите, и критиките с еднаква отговорност. Да обичаш града си достатъчно, за да търсиш най-доброто решение за всички, независимо кой за кого е гласувал”, написа Терзиев.

Кметът на Киев Виталий Кличко също се включи в срещата, но по телефона.

“Благодарих му за силата и лидерството, с които продължава да води града си в изключително тежки условия. Това, което правят той и екипът му за хората на Киев, заслужава огромно уважение. Благодаря на Владимир Кличко за разговора, за подкрепата към София и за готовността му да помогне в подготовката на Европейското първенство по бокс. Убеден съм, че през септември София ще покаже, че може да бъде домакин на събития от най-високо международно ниво”, каза още Терзиев.