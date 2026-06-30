Тежък инцидент край Ахелой, надуваем диван се заби в скали

Тежък инцидент в воден атракцион се случи на родното Черноморие този следобед. Надуваем диван се е забил с голяма скорост в крайбрежните скали край Ахелой.

Произшествието е станало преди около два часа, когато джет, дърпащ платформата с хора, е предприел опасна маневра, при която ситуацията е излязла извън контрол, е съобщил очевидец, цитиран от Флагман.

Джетът е бил управляван от българин, а туристите са евреи.

“Джетът се движеше бързо. В един момент обаче, при поредната маневра, съоръжението просто се изтърва. Поради огромната инерция надуваемият диван буквално излетя и се удари с цяла сила право в скалите. Беше страшно, хората от плажа веднага скочиха във водата да помагат“, разказа свидетел на инцидента.

Ударът в твърдата скална маса е бил изключително силен и е причинил тежки травми на един от пасажерите. Пострадалият е транспортиран с линейка на Спешна помощ, като в момента е настанен в реанимацията в критично състояние и лекарите се борят за живота му.

Другите двама също са пострадали тежко.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие, а криминалисти извършват огледи и разпитват свидетели и управители на водните атракциони, за да установят чия е вината за тежкото предпразнично зануляване, дали скоростта е била съобразена и имала ли е фирмата нужните разрешителни за извършване на дейността.