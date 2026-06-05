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България ще наблюдава Черно море заради взрива на дрон в Румъния

Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване

05.06.2026 | 16:05 ч. Обновена: 05.06.2026 | 16:06 ч. 7
МО

МО

Българските военноморски сили са предприели мерки за засилено наблюдение на нашите териториални води и морските пространства в Черно море. Действията са предприети във връзка с постъпила информация за инцидент в района на румънското пристанище Констанца, съобщиха от на Министерството на отбраната..

За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение "Екран-М". В наблюдението участва и вертолет "Пантер" от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили.

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Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО (MARCOM).

Морски дрон експлодира край пристанището в румънския град Констанца, съобщи румънската телевизия Диджи 24. При инцидента няма пострадали. По-късно беше съобщено, че са открити още три дрона. Експлодиралият дрон е бил част от група от пет дрона, съобщава Ройтерс, позовавайки се на областния управител на Констанца Адриан Теодор Пикою. По думите на Пикою, освен взривилия се дрон в Румъния, има още един експлодирал в Украйна. В момента се търсят останките на останалите три дрона от групата.    

Свързани статии
 

Морски дрон експлодира край пристанището в румънския град Констанца, съобщи румънската телевизия Диджи 24. При инцидента няма пострадали. По-късно беше съобщено, че са открити още три дрона. Експлодиралият дрон е бил част от група от пет дрона, съобщава Ройтерс, позовавайки се на областния управител на Констанца Адриан Теодор Пикою. По думите на Пикою, освен взривилия се дрон в Румъния, има още един експлодирал в Украйна. В момента се търсят останките на останалите три дрона от групата.      

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