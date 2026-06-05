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Лек инцидент с Boeing 787, "пльосна се по корем" на летище Франкфурт ВИДЕО

Пътниците се качваха, докато колесникът на самолета неочаквано се срути

05.06.2026 | 12:57 ч. 4
Turbine Traveller, X

Turbine Traveller, X

Лек инцидент претърпя самолет Boeing 787, пътуващ за Лос Анджелис. Самолетът се спусна на пистата, докато беше паркиран на летище Франкфурт, след като неочаквано колесникът му… се срути.

Кадри, споделени в социалните мрежи, показват момента, в който носовият колесник на самолета, който се управлява от Lufthansa, се е срутил.

"Пътниците все още не са се качили“, заяви говорител на Lufthansa в изявление, но членове на екипажа и наземен персонал са били на борда на самолета по време на инцидента.

"Няколко членове на персонала са ранени и в момента получават медицинска помощ“, добави компанията по повод инцидента.

На пистата са пристигнали линейки. От кадрите се вижда как самолетът частично "лежи по корем".

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Инцидентът е станал в 12:45 ч. местно време, а самолетът е трябвало да излети за Лос Анджелис с полет LH450, добави Lufthansa.

От компанията добавиха, че ще разследват точните обстоятелства, за да се изяснят причините за инцидента. Техници и помощен персонал вече са на разположение.

Все още не е ясно дали инцидентът е резултат от човешка грешка или евентуален технически дефект.

Boeing 787, от който Lufthansa експлоатира варианта 787-9, е сравнително ново попълнение за групата, която планира постепенно да премахне по-неефективните самолети и да опрости флотилията си.

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Тагове:

Boeing 787 счупен колесник самолет летище Франкфурт инцидент
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