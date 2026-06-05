Лек инцидент с Boeing 787, "пльосна се по корем" на летище Франкфурт ВИДЕО

Лек инцидент претърпя самолет Boeing 787, пътуващ за Лос Анджелис. Самолетът се спусна на пистата, докато беше паркиран на летище Франкфурт, след като неочаквано колесникът му… се срути.

Кадри, споделени в социалните мрежи, показват момента, в който носовият колесник на самолета, който се управлява от Lufthansa, се е срутил.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport. The incident led to the cancellation of today's LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

"Пътниците все още не са се качили“, заяви говорител на Lufthansa в изявление, но членове на екипажа и наземен персонал са били на борда на самолета по време на инцидента.

"Няколко членове на персонала са ранени и в момента получават медицинска помощ“, добави компанията по повод инцидента.

На пистата са пристигнали линейки. От кадрите се вижда как самолетът частично "лежи по корем".

Инцидентът е станал в 12:45 ч. местно време, а самолетът е трябвало да излети за Лос Анджелис с полет LH450, добави Lufthansa.

От компанията добавиха, че ще разследват точните обстоятелства, за да се изяснят причините за инцидента. Техници и помощен персонал вече са на разположение.

Все още не е ясно дали инцидентът е резултат от човешка грешка или евентуален технически дефект.

Boeing 787, от който Lufthansa експлоатира варианта 787-9, е сравнително ново попълнение за групата, която планира постепенно да премахне по-неефективните самолети и да опрости флотилията си.