Депутатите ще задължат ДАНС да даде информация за подуправителя на НЗОК

Народното събрание ще задължи днес председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ да предостави документи и информация, включително представляващи класифицирана информация, във връзка с данни и проверки, отнасящи се до дейността на проф. Момчил Мавров, подуправител на Националната здравноосигурителна каса.

Депутатите ще разгледат проект за решение за задължаване на Министерския съвет да предприеме незабавно действия за прекратяването на споразумение за сътрудничество между Република България и Република Украйна, сключено на 30.03.2026 г. в град Киев.

Народните представители ще изберат в сряда управител на НЗОК, както и предсрочно ще прекратят мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса след подадената оставка на 10 юни от Петко Стефановски.

Предстои и предсрочно прекратяване на мандата на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса след подадената оставка от Момчил Мавров – подуправител на Националната здравноосигурителна каса също на 10 юни.

Детпуатите ще изслушат тази седмица и вътрешния министър Иван Демерджиев относно информация, налична в структурите на Министерството на вътрешните работи, във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени с частни въздухоплавателни средства от председателя на ДПС Делян Пеевски, произхода на средствата за тях и данни за останалите пътници.

Депутатите ще възложат на Сметната палата извършването на одит на изпълнението в Националния осигурителен институт и Министерството на труда и социалната политика на социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май 2026 г. Сметната палата ще трябва да извърши и одит за изпълнението в Министерството на финансите на публичните финанси за периода от 1 януари 2020 г. до 30 май 2026 г. /БГНЕС