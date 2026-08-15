Силен трус разлюля Южна Испания

Земетресение с магнитуд около 5 разтърси тази нощ южната испанска провинция Гранада, предаде Reuters.

Трусът е усетен малко след 1:00 ч. местно време, а епицентърът му е бил в района на гъсто населената община Алхендин.

Местните власти съобщават за щети по сгради и автомобили, но към момента няма данни за пострадали хора.

Испанският телевизионен канал TVE показа кадри с паднали парчета мазилка по улиците и върху някои автомобили. Екипи на спешните служби в Андалусия са помогнали на няколко души да напуснат засегнати от земетресението сгради.

В провинция Гранада е обявено извънредно положение, съобщи в X Антонио Санс Кабело, министър на здравеопазването и извънредните ситуации в правителството на автономната област Андалусия.

"Ако сте в Гранада, усетили сте земетресението, добре сте и по дома ви няма щети, запазете спокойствие и избягвайте излишното влизане и излизане от сградите. На улицата стойте далеч от фасади, корнизи, балкони, стени и други елементи, които биха могли да паднат", предупреди Кабело.