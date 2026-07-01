По чудо без жертви: ТИР скъса мантинела и се вряза в къща

ТИР, пътуващ от Видин към София, скъса мантинела и се вряза в къща в монтанското село Липен. Сигналът за тежкия инцидент, разминал се като по чудо без жертви и пострадали, е подаден около 7.00 часа тази сутрин.

Кабината на камиона със софийска регистрация е влязла буквално в къщата. Шофьорът Мехмед е български гражданин, пътувал е от Видин към столицата, натоварен с перилни препарати. Водачът обяснил, че е бил засечен от турски ТИР, влязъл в лентата му. За да избегне удара, Мехмед излиза от пътя като зад него се движел друг тежкотоварен камион с полска регистрация.

ТИР-ът с полска регистрация минава през мантинелата и спира по-надолу по пътя. Водачът на камиона с турска регистрация напуска местопроизшествието и все още не е установен от полицията.

Шофьорът на тежкотоварния камион заяви пред бТВ, че в опита си да избегне челен удар с камиона от Турция, е излязъл от пътя.

„Ако има камери, може да се разбере какво стана. Досега не съм имал такива работи. Проблемите започват в България – тука няма пътища, няма нищо, ние нямаме държава", заяви мъжът.

Водачът каза още, че се е движил с не повече от 40 км в час и не е могъл да спре. По думите му пътят е бил хлъзгав.

Тежкотоварният трафик е пренасочен през село Липен заради ремонт на международния път Е-79.