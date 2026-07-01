Проверките по морето са с акцент наемане на служители и работата на чужденци

"Главна инспекция по труда" следи дали работодателите спазват условията на труд на работниците в горещините.

"Параметрите на микроклимата на работното място е акцент във всяка проверка, която инспекторите извършват. Следи се постоянно температурата. И по сигнали осъществяваме контрол във връзка с високите температури. Все още сигналите са единични. Варират около 50-60 сигнала на година. Имаме национален телефон за подаване на сигнали - 0700 17 670", заяви Ваня Джупанова от "Главна инспекция по труда" пред Bulgaria ON AIR.

"Главна инспекция по труда" осъществява контрол и по анонимни сигнали, ако някой се притеснява да сподели имената си, обърна внимание тя.

340 са инспекторите на терен - 270 са тези с дългогодишен опит, а останалите 70 са новоназначени.

"Капацитетът ни е ограничен, но когато получаваме сигнали, действаме своевременно. Задължително се изпраща екип от инспектори, които да осъществяват проверка. Работодателят трябва да осигури оптимална температура за работниците - тя варира от 18 до 25 градуса. Не могат да ни откажат, това е контролен орган. Правят се предписания и се осъществяват последващ контрол", каза още Джупанова в "България сутрин".

Проверките по морето са с акцент законосъобразното наемане на служители и работата на чужденци, поясни гостът.

Тепърва през юли и август ще бъдат осъществени такива, като до момента проверките са 145.

"Главна инспекция по труда" установява лица без трудови договори и нарушения броя часове в работното време.

Джупанова посочи, че непълнолетните лица не могат да осъществяват труд, преди "Главна инспекция по труда" да издаде разрешение на работодателя, че даденото лице може да работи при него.

Минимално установената възраст е 16 години, като се допускат изключения за артистичните деца.

От началото на годината са установени над 1700 случая на работа без трудов договор. Най-често такива случаи има в секторите строителство, туризъм, селско стопанство.

Санкциите за такова нарушение започват от 767 евро и достигат близо 7700 евро.