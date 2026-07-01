“Четири лапи” за любимците и жегата: Има риск от изгаряне и топлинен удар

Достатъчно вода, сянка и ограничаване на физическите натоварвания са най-добрата защита за домашните любимци в горещините. Това е важно, за да се осигури спокойно и безопасно лято, съобщиха от фондация “Четири лапи“.

Риск от прегряване

През горещите дни кучетата са изложени на риск от прегряване, топлинен удар и сериозни сърдечно-съдови усложнения, предупреждават от организацията. Любимците могат да получат слънчеви изгаряния по участъците с по-малко козина като носа и ушите. Нагорещеният асфалт може да причини болезнени изгаряния на лапите.

Експертите съветват да има осигурена вода, а навън – редовни почивки на сенчести места. При пътуване с автомобил използването на климатик е задължително.

“Четири лапи” предупреждава, че оставянето на куче в автомобил може да бъде фатално. Температурата в затворена кола може да достигне над 60°C за изключително кратко време.

Котките обикновено сами търсят прохладни и сенчести места, но това не означава, че са защитени от опасностите на високите температури, добавя организацията. Те се нуждаят от свободен достъп до прясна вода. В купичката за хранене не трябва да има остатъци от храна, защото това крие риск от стомашно-чревни проблеми.

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Фондацията добавя - зайците, морските свинчета, хамстерите и другите дребни домашни любимци също са особено чувствителни към горещините. Домашните птици трябва да бъдат защитени от директно слънчево греене.

Фондацията призовава гражданите и за съпричастност и грижа към безстопанствените животни. / БТА