Пенсионерите работят, парите им отиват за лекарства

Промени от днес при пенсиите. За новите пенсионери COVID добавката отпада, а новото увеличение е от 7,8% и обхваща всички пенсии.

Изплащането на парите ще започне от 7 юли и ще продължи до 20 включително.

Парите не стигат

В област Хасково увеличение ще получат близо 71 хиляди пенсионери, но за част от тях ръстът остава недостатъчен заради растящите цени и високите разходи за лекарства.

Пенсионерът Калиб Хасан от село Козлец споделя, че увеличението не компенсира поскъпването. Мъжът взима 274 евро пенсия, но от днес с новите увеличения ще взима с 21 евро повече.

"Те всичко вдигат, каква е ползата? Като вдигнат месото и край...бензина вдигнаха. Трябва да ходя да работя, иначе става ли с тези пари", сподели Хасан пред Bulgaria ON AIR.

Съпругата му Айсел е пенсионерка по болест и получава 270 евро пенсия. По думите ѝ близо половината от сумата отива за лекарства. "Поне малко повече да бяха увеличени, по-хубаво щеше да е. Те много малък процент дават", коментира жената.

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