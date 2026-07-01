МС реши: 30 професии ще бъдат защитени следващите две учебни години

30 професии ще бъдат защитени за учениците, приети в VIII клас през следващите две учебни години, реши Министерският съвет. Професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще са 46, съобщиха от правителствената пресслужба.

Актуализацията на защитените и недостигащите професии е в съответствие с новия Списък на професии за професионално образование и обучение, който влиза в сила от 2026/2027 година. По този начин се дава възможност за осигуряване на кадри за области, приоритетни за развитието на икономиката на страната.

Както и досега обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9 ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда в класове - с поне 12.

Актуализираните Списъци със защитени професии и такива с недостиг се прилагат за две учебни години - съответно за учениците, приети в VIII клас през учебната 2026/2027 и за осмокласниците през учебната 2027/2028 година.

Преди обновяването им бяха приети изменения в Закона за професионалното образование и обучение. Според тях приемът в професионалното образование и обучение се осъществява по трета степен на професионална квалификация. Изключения са случаите, когато най-висока е втора степен на квалификация - такива са професиите „Пчеларство“ и „Каменоделство“.