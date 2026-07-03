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Мъж от София се удави в морето в Царево

Спасителите са забелязали мъжа във водата и са го извадили на брега

03.07.2026 | 09:40 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 71 години от София е починал, след като е бил изваден от морето на плаж „Нестинарка“ в Царево. Инцидентът е станал около 12:10 часа на 2 юли, съобщиха от полицията.

По първоначална информация спасителите на плажа са забелязали мъжа във водата и са го извадили на брега, но животът му не е можело да бъде спасен.

Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ - Бургас, която трябва да установи точната причина за смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава, посочва Нова тв.

 

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