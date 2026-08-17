Предстои обновяване на градския транспорт в София, идва ли поскъпване?

Цената на градския транспорт в София ще трябва да бъде обсъдена заради нарастващите разходи и инфлацията. Това заяви общинският съветник от Столичния общински съвет Бойко Димитров в предаването "България сутрин".

По думите му общественият транспорт се нуждае от все повече средства, като към момента разходите се покриват с финансиране от държавата, Столичната община и приходите от превозни документи.

"Не може при тази инфлация въпросът да не бъде обсъден", коментира Димитров, като припомни, че цената не е променяна от 2014 г. насам.

Нови тролеи и хибридни превозни средства

Предстои обаче сериозно обновяване на наземния градски транспорт в столицата. Очакват се нови тролейбуси и хибридни превозни средства, за които вече има сключени договори.

Обновяването трябва да започне до края на тази година, но по-голямата част от новите превозни средства се очакват през следващата.

Инвестициите в градския транспорт ще продължат, като основен източник на финансиране остават европейските средства, поясни Димитров в ефира на Bulgaria ON AIR.

Обновяването продължава и в метрото.

В момента се движат осем нови влака "Шкода", а има поръчка за още 16.

По новооткрития участък на Линия 3 се движат четири нови влака, като предстои включването на още четири. В пиковите часове интервалът между влаковете е около четири минути, а през останалото време - на седем-осем минути, уточни гостът.

Димитров коментира и появилия се проблем със стъкла и ескалатор само ден след пускането на новия участък по Линия 3 на метрото. По думите му няма опасност за пътниците, щетите вече са отстранени, а разходите ще бъдат поети от изпълнителя.

Той увери, че проектите преминават през множество проверки на различни комисии и гражданите могат спокойно да използват метрото.

Разширяването на софийското метро продължава в няколко направления.

По участъка "Слатина - Окръжна болница" се изграждат шест нови станции, като срокът за завършването им е до края на 2027 г.

Работи се и по разширението на метрото в "Люлин", където според Димитров дейностите вървят по график.

На по-ранен етап е проектът за метро към "Студентски град". Подготвя се необходимата документация и се търси финансиране.

Предвижда се трасето да продължи от района на "Черни връх" към "Симеоновско шосе", като последната спирка трябва да бъде в района на УНСС.