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Днес метрото в София ще работи до 01:00 ч. заради „Левски“ – АЕК

Мачът е от 22:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

18.08.2026 | 07:16 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Столичното метро ще бъде с удължено работно време във вторник, 18 август, заради мача между „Левски“ и АЕК Атина. Влаковете ще се движат до 01:00 ч. след полунощ, съобщиха от ПФК „Левски“.

 Двубоят е от 22:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ и е първи мач от плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

Удълженото работно време е особено важно за зрителите на късния двубой. При начало в 22:00 ч. срещата ще приключи около полунощ, а допълнителният час ще даде възможност на феновете да използват подземния транспорт след напускането на стадиона.

Най-близката метростанция до Националния стадион е „Стадион Васил Левски“.

В първоначалното съобщение на клуба не бяха посочени специални интервали на движение или часовете на последните влакове по отделните направления, а само че работното време ще бъде удължено до 01:00 ч.IБГНЕС

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