Стрелба в католическо училище във Филипините, стрелецът се самоуби (СНИМКИ)

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Двама ученици загинаха при стрелба в гимназия в Южните Филипини във вторник, единият от които е самият извършител. Това е вторият подобен инцидент в страната за по-малко от два месеца.

Стрелбата е станала в католическото училище към частния университет "Атенео де Замбоанга“ в град Замбоанга. Според предварителния полицейски доклад извършителят е внесъл пистолет и пушка в училищния комплекс и е открил огън по ученици в класната стая, съобщават Ройтерс и CNN.

Извършителят е успял да внесе тайно пистолет с 45-ти калибър в класната стая на училището в град Замбоанга, заяви кметът Каймер Адан Оласо пред местното радио.

Заподозреният е стрелял по учителя, седящ на бюрото си, но е пропуснал. След това се е преместил в друга класна стая и е прострелял ученик, който по-късно е починал, каза Оласо.

По-късно стрелецът се е самоубил.

Разпространени от местните медии кадри, за които се твърди, че са от излъчване на живо на стрелбата, показват гледна точка от първо лице и цев на пистолет, движеща се по коридор, съобщава агенция AFP.

Ситуацията е овладяна и няма други активни стрелци, заявиха властите.

Ректорът на университета Еналд Андал потвърди, че стрелбата е прекратена и няма други загинали или пострадали.

"Не искаме подобни неща да се случват. За нас безопасността на всички наши ученици е приоритет“, заяви Андал.

Случаят последва нападение през юни в държавна гимназия в град Таклобан, при което загинаха най-малко трима ученици, а около 20 други бяха ранени, след като двама техни съученици откриха стрелба в училището.

Случаите на стрелба в училища са рядкост във Филипините - страна със сравнително строги разпоредби за притежание на оръжие, включващи проверки на миналото и изисквания за психологическа оценка, макар че в обращение все още има незаконни огнестрелни оръжия.

Новинарският канал ANC излъчи кадри, показващи ученици и родители, събрани пред входа на училището, в присъствието на въоръжени полицаи и войници. Видяно бе и пристигането на екипи за оглед на местопрестъплението.

Според информацията на уебсайта на учебното заведение, то се помещава в пететажна сграда, разположена на терен от 8 хектара (19,8 акра), и обслужва ученици от началния и прогимназиалния етап на обучение към университета.

Стрелбата се случи по-малко от 10 дни след широко отразен инцидент в Тайланд, при който ученик откри безразборна стрелба в училище в покрайнините на столицата Банкок.