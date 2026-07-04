Д-р Бойко Пенков: Представях си НЗОК по-съвършена и по-организирана

Един от големите преразходи в здравеопазването идва от плащането от джоба за лекарства и домашно лечение. Това заяви пред "Големите последици" бившият директор на НЗОК и бивш зам.-министър на здравеопазването д-р Бойко Пенков, който преди 26 години въведе НЗОК у нас. Така той коментира темата с доплащанията: "Ние доплащаме за някои неща, които НЗОК не може да си позволи да покрие - това е пълният обем лекарствена терапия за домашно лечение. Там имаме абсолютно безплатно лекарства за диабет, за астма, за високо кръвно налягане, но за много други хронични заболявания още не е постигнато това покритие", каза още д-р Пенков пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Миглена Георгиева така ли си е представял Здравната каса преди 26 години, д-р Пенков отговори: "Не. Бяхме малко по-идеалисти и ентусиасти, когато тръгваха нещата. Представях си я по-съвършена, по-организирана и да допринася за всички аспекти на здравето на хората, а не само на болниците", призна специалистът.