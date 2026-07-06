Полицията включва още сили в издирването на 11-годишната Наталия

През тази седмица включваме още сили, като разширяваме издирването на 11-годишната Наталия Асенова и в съседни области, каза пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР във Варна старши комисар Цветан Пировски.

През тази нощ издирването е било в района на Аврен и Провадия, каза Пировски.

По думите му е имало сигнали и през нощта, които са проверявани до полунощ с дронове и с инфрачервени камери.

"Продължаваме работа, въобще не сме спирали и през почивните дни, такова е виждането на ръководството", каза още старши комисарят.

Запитан обмисля ли се отново активиране на системата BG-Alert, Пировски каза, че всички граждани на съседните области и на Варна знаят кого търси полицията.

"Няма такъв, който да не знае, така че за момента мисля, че достатъчно сме направили в тази насока и продължаваме оперативните работи на терен", каза директорът на полицията във Варна.

Пировски коментира още в отговор на въпрос за доброволците, че никой никого не е изтеглял. Когато доброволците са на мястото, дроновете се бъркат, понеже има топлинно излъчване, обясни той. По думите му доброволците работят през деня и са разпределени точно на местата след анализ къде трябва да се преглежда.

"Ние претърсваме къщите, изоставените, там, където биха могли да се укрият, тъй като доброволците нямат правомощия", добави Пировски. По думите му доброволците действително помагат много за ограждане на периметъра.

Запитан дали мъжът, който е с детето, е търсен в Шуменско, комисарят посочи, че преди да извърши престъплението той е дошъл от този район.

"Колегите от Шумен са наясно, те провеждат абсолютно същите действия като при нас", каза още Цветан Пировски, цитиран от БТА.