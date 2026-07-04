Издирването на Наталия продължава, разширяват периметъра

Пети пореден ден продължава издирването на 11-годишната Наталия. Момичето от Константиново е в неизвестност и се предполага, че е тръгнала с 40-годишния бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов. Издирвателни акции се провеждат в района на Константиново и Синдел.

В село Константиново доброволци отново претърсват района. По информация на БНТ полицията претърсва района между селата Нова Шипка и Величково, защото от там има следа, че Наталия и Асен са нощували в този район.

Включват се и доброволци

Включват се и доброволци в тези населени места, които се намират западно от Синдел в общините Дългопол и Аврен. В издирвателните действия се използват термокамери, термодрон и джипове, тъй като прави впечатление, че двамата се придвижват предимно нощно време.

Асен се е грижил за момиченцето повече от 7 години, тъй като е живял с майката на семейни начала. Записи от камери в районите, откъдето двамата минават, показват, че детето е добре, не е отвеждано насила и върви плътно зад пастрока си.

От полицията отправят апел към всеки, който види двамата, да се обади на спешния телефон 112, но да не се предприемат никакви други действия, защото Асен може да прояви агресия. Полицията добавя, че той е добър в укриването.