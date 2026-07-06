Виртуалният асистент GoToBurgas показва събития, туристически обекти, места за настаняване

Община Бургас развива виртуалния асистент GoToBurgas като част от стратегията си за дигитализация на туристическите услуги и развитие на Smart City решения. Липсата на информация остава най-сериозната пречка пред туристите в Бургас, като именно това е един от факторите, ускорили дигитализацията. Виртуалният асистент предоставя актуална информация от официални източници и улеснява ориентирането на посетителите. Предстои платформата да разшири интеграцията си с още общински и регионални услуги. Това коментира Радовеста Стюърт, директор на Общинско предприятие „Туризъм“ към община Бургас, в предаването „UpDate“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антоанет Василева.

GoToBurgas надгражда дигиталните услуги, които общината развива чрез Smart Burgas, където вече са обединени различни градски услуги и информация в реално време. По думите на Стюърт следващата стъпка е развитието на туристическите услуги чрез дигитален асистент, който да улеснява достъпа до информация и планирането на престоя в града. Тя подчерта, че GoToBurgas е създаден като основен туристически портал и дигитален бранд на града, ориентиран към модерните потребители и AI технологиите

„Винаги липсата на информация е най-голямата пречка. С това се борим доста усилено. Това беше и едно от най-важните решения, които трябваше да вземем, за да се развием по времето на COVID“, каза Стюърт.

Проверената информация е основното предимство

Според госта най-голямото предимство на платформата е, че информацията идва директно от официалните източници на общината. Това отличава GoToBurgas от масовите интернет търсачки и социалните мрежи, където произходът на съдържанието често остава неясен.

„Проблемът, който решава, е най-вече, че ние сме първоизточникът. Информацията, която е най-актуална и може да бъде с доказан произход, е именно тук. В нашите канали, и особено в асистента, ние гарантираме на 100%, че информацията е актуална.“ подчерта Стюърт.

Тя допълни, че алгоритъмът е бил обучаван не само с участието на служители на общината, но и на студенти, които са тествали различни сценарии на комуникация с асистента, за да бъдат подобрени неговите отговори.

Виртуалният асистент е достъпен чрез QR кодове на различни места в града, както и през туристическия уеб-портал GoToBurgas. Чрез него посетителите могат да откриват актуални събития, туристически обекти, места за настаняване и възможности за придвижване.

„Туристът може да започне да търси информация чрез асистента в един бърз чат. Първо ще може да види кои са актуалните събития, след това кои са работещите туристически обекти и местата за настаняване. Може много бързо да потърси най-лесния начин за вътрешен транспорт в общината или да използва морския транспорт до остров Света Анастасия или пък Ченгене скеле.“ обясни Стюърт.

По думите ѝ платформата е насочена най-вече към по-младите поколения туристи, които търсят информация изцяло дигитално и очакват персонализирано потребителско преживяване.

Следващата стъпка е интеграция на целия регион

GoToBurgas вече използва информация от Smart Burgas, Transport Burgas, музеите, операта и други официални източници, като целта е постепенно да бъдат свързани всички дигитални услуги на общината и туристическите предложения в региона.

„Със сигурност ще разширим функционалностите и ще добавим още от първоизточниците, на които искаме асистентът да вярва. Много важно е да направим пълна интеграция между всички дигитални услуги на община Бургас, а защо не и на целия регион. В момента асистентът достъпва туристически услуги, предлагани от съседни общини като Созопол и Несебър.“ каза Стюърт.

Тя добави, че община Бургас продължава да развива решения, базирани на изкуствен интелект, както в туризма, така и в други публични услуги, като целта е технологиите да подобряват достъпа до информация и обслужването на гражданите и посетителите.

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