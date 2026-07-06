Шакира пак изуми с фигура на Световното

Шакира отново доказа, че е във върхова форма и годините изобщо не ѝ личат.

Певицата е на 49 г., през февруари 2027 г. ще навърши 50 г., но още сияе и събира всички погледни.

През уикенда тя предизвика фурор с публикация в профила си в Instagram.

Звездата качи в социалната мрежа поредица снимки от Световното първенство по футбол, което се провежда от 11-и юни до 19-и юли в САЩ, Мексико и Канада. Парчето ѝ "Dai Dai" е официалната песен на Мондиал 2026.

На първия кадър виждаме как Шакира позира на стадион и показва невероятната си фигура. Тя позира по сини дънки, които са изрязани около колената, бели боти, бели ръкавици и бял дантелен потник. Той е с флорални и прозрачни елементи и така изпълнителката привлече вниманието.

Феновете отбелязват колко сексапилна е тя и как продължава да е в топ форма.

Освен това, пак показва, че е модна икона. Дантелените дрехи са абсолютен хит през 2026 г.

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