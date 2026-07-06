Ваксината срещу варицела е задължителна от 1 юли

От 1 юли ваксината срещу варицела влиза в задължителния имунизационен календар в България. Тя ще се поставя в две дози - първата между 12- и 15-месечна възраст, а втората - на 4 години. Първи в новата схема ще бъдат обхванати децата, родени през 2025 година.

Детският лекар и общопрактикуващ лекар д-р Валканова обясни пред БНТ, че медицинските практики вече подават заявки към РЗИ през националния регистър.

"Ваксинацията тепърва започва. Ние вече подадохме заявките си към РЗИ. Те се подават чрез национален регистър. Заявили сме си, първоначално ще заявим за децата от януари 2025-та, родени до юни 2025-та. След което вече на втори етап ще заявяваме за останалите групи от 2025-та година", посочи тя.

По думите ѝ новата имунизационна схема вероятно ще създаде известни организационни трудности за практиките, особено при поставянето на втората доза.

Д-р Валканова подчерта, че варицелата често се възприема като леко детско заболяване, но това невинаги е така. Инфекцията е силно заразна и може да премине както почти незабележимо, така и с тежки усложнения.

"Заболяването не винаги протича леко. Варицелата е заразно заболяване, което може да протича от много лек вариант само с един обрив до много тежки усложнения", обясни лекарят.

Тя даде и пример от практиката си за семейство, в което заразяването е тръгнало от детска градина и е засегнало няколко души.

"За съжаление голямото дете се зарази в градината, 5-месечно бебе изкара много тежко, с много усложнения, майката се зарази, което е проблем", разказа д-р Валканова.