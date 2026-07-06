Обичате клюки? Това може да работи във ваша полза

Добри новини за феновете на пикантните истории! Според изследване клюкарстването може да ви даде еволюционно предимство.

Следващия път, когато започнете да се тревожите, че някак не е особено достойно да обсъждате подробности около сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси - или сочен слух за колега - имайте предвид, че учени в Полша са установили, че малко време за "разливане на чай" (spilling tea), както в попкултурата наричат споделянето на сочни клюки, всъщност може да ви се отрази добре.

Хората, които участват в мелницата на слуховете, по-често имали както романтична връзка, така и повече деца. Това подсказва, че подобно поведение може да носи малко репродуктивно предимство.

Клюките като любовна стратегия

Социалният психолог д-р Марчин Морон не се фокусира толкова върху забавните и безобидни клюки от типа "Чу ли с кого се е забъркал Карамо Браун?", а по-скоро върху по-мрачната им страна - например "Видя ли какво публикува Никола Пелц за Харпър Бекъм?".

Той установява, че като вреди на репутацията на съперник, човекът, който разпространява клюки, може да го накара да спре да се конкурира за едни и същи романтични партньори. А когато "теренът" се опразни, клюкарят може да получи повече възможности и по-голям шанс да попадне на наистина добър партньор.

Има две ключови стратегии. Първата е саморекламата - тоест демонстрирането на физическа привлекателност или добри качества, например публикуване на съблазнителна снимка. Втората е очернянето на съперник - принизяване на другите и обезкуражаването им да се борят за човека, когото харесвате. С други думи - клюки.

Малките жестове, които удрят по съперниците

Човекът, който клюкарства, може също да използва мълчаливо отношение, комплименти с ужилване, подигравки или изключване на други хора, за да нарани съперниците си, докато едновременно издига себе си. Тези подмолни маневри са форма на агресия, която хората са развили еволюционно, за да се конкурират за ограничени ресурси, да намерят добър партньор, да държат враговете си настрана и да си осигурят добра социална позиция.

И за да е ясно - всички го правят. Проучване установява, че средно човек прекарва около един час дневно в разговори за други хора.

Защо обичаме да сме "в час"?

Хората обичат да бъдат въвлечени в сочна информация и по-скоро си сътрудничат с клюкарите, отколкото да им отказват, показва изследване от 2024 г., пише New York Post.

Клюките и други сенчести поведения позволяват на човек да нанесе максимална вреда на друг, като в същото време избягва почти всякаква опасност за себе си, посочват изследователи в друго проучване. Клюкарят може да остане анонимен или трудно разпознаваем, което прави последствията за него по-трудни.

Има и други ползи от това да си "в час". Когато двама души споделят тайна, това ги сближава и дори може да засили симпатиите помежду им, независимо дали тя е положителна, отрицателна или неутрална.

Клюките като отдушник - и като капан

Клюките могат да бъдат и начин човек да изпусне напрежението. Ако някой е станал свидетел на нещо лошо, разговорът за случилото се го кара да се чувства по-добре.

Друг фактор е самочувствието. Според изследванията хората, които обичат да "разливат чая", се чувстват по-добре със себе си, когато хвърлят сянка върху другите. Това е сравнено с вредна храна за клюкаря - приятно е в краткосрочен план, но с времето не е особено добро. И именно това го кара да повтаря цикъла.

Тъй като клюкарстването е свързано с хитрост и склонност към риск, то дори може да повиши креативността.

Когато манипулацията влиза във връзката

В новото полско изследване учените разглеждат и този тип агресия, но насочена към романтичен партньор, а не към други хора в групата. Те установяват, че манипулирането на партньора може да стабилизира връзката и да предскаже повече общи деца.

Е, но всичко трябва да си има граница все пак, нали? Нека не прекаляваме и злоупотребяваме.