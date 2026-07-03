Стоянов: САЩ плаща горивото за полетите на военните самолети

По време на днешния парламентарен контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов даде повече подробности за изтеглените американски военни самолети от летище “Васил Левски”-София.

“САЩ заплаща разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София”, каза министърът от трибуната на Народното събрание.

Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от "Възраждане" относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети-цистерни, излитащи от Летище "Васил Левски" в София за периода февруари-юни 2026 г.

По време на учения САЩ винаги си заплащат горивото за полетите, каза министърът по повод изказване на депутата от "Възраждане", че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на САЩ.

Военните самолети са напуснали летището в края на миналата седмица.