Министърът на отбраната: Мисията на US самолети в България приключи

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че мисията на американските военни самолети на територията на България е приключила и последната машина е напуснала страната в неделя.

“Вчера беше последният самолет, който излетя около 14:00 часа, така че мисията на американските самолети в България приключи“, каза Стоянов и подчерта, че американската страна е изпълнила решението на българското правителство за приключване на мисията до края на юни.

“Нашите колеги и стратегически партньори спазиха решението на Министерския съвет и уважиха нашето виждане по въпроса“, заяви министърът.

Горските пожари

Министърът добави, че Военновъздушните сили са подготвени да се включат в борбата с горските пожари с четири хеликоптера “Кугър“, два хеликоптера Ми-17 и един самолет “Спартан“.

“Мога да ви уверя, че авиобазата и Военновъздушните сили са готови за участие“, заяви Стоянов. Министърът уточни, че за първи път при гасене на пожари ще бъде използвана системата Guardian, монтирана на “Спартан“-а.

“Министерството на отбраната и Военновъздушните сили са в готовност за предстоящия пожароопасен сезон с увеличен брой летателни средства и подготвени екипажи”, каза министърът на отбраната след проверка на готовността в 24-та авиационна база Крумово.

Спешна медицинска помощ

Министърът на отбраната коментира и работата на системата за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS, като изрази мнение, че тя все още не изпълнява основната си функция. По думите му основната задача на системата е осигуряването на т.нар. “златен час“ – бързо достигане до пострадалите и транспортирането им до лечебно заведение.

“Първата мисия е точно тази – да се кацне на мястото на произшествието, пострадалият да бъде качен и отведен до съответното лечебно заведение“, каза Стоянов.

Министърът добави, въздушните линейки са проектирани да кацат на екстремни места, дори и на автомагистрали. “По-добре е хеликоптерът да бъде повикан в неподходящ момент и да изпълни допълнителна задача, отколкото да се изчака и да бъде загубен човешки живот“, на мнение е Стоянов.