Съдът отмени решението за референдума за завода за барут в Карлово

Административният съд в Пловдив обяви за нищожно решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум за изграждане на завод за барут.

С отмененото решение Общинският съвет беше допуснал произвеждането на местен референдум на територията на общината по три въпроса, свързани с изграждането на производствени мощности за боеприпаси и барут.

Решението на съда е постановено по обединени жалби на "Иганово" ЕАД - дружеството, реализиращо инвестиционния проект, и на Областния управител на област Пловдив.

В мотивите си съдът приема, че поставените въпроси не са от местно значение по смисъла на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, тъй като засягат обществени отношения от национално значение, свързани с отбраната и сигурността на страната – в частност инвестиционен проект, определен с решение на Министерския съвет като проект от основен интерес за сигурността на държавата.

Според съда Общинският съвет не е разполагал с материална компетентност да допусне произвеждането на референдум по тези въпроси.

Въпросите в допитването бяха: Съгласни ли сте община Карлово да НЕ променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; Съгласни ли сте на територията на община Карлово да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества /включително заводи за барут и снаряди/, свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetal AG“ и „ВМЗ“ ЕАД; Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на Община Карлово.

Решението на Административен съд – Пловдив е окончателно и не подлежи на обжалване. С влизането му в сила отпада правното основание за произвеждане на насрочения за 28.06.2026 г. местен референдум.

През май Административният съд спря предварителното изпълнение на решението защото имаше съмнения, че то не е издържано.

Срещу плановете за строителството на завода бяха организирани протести.



Проектът ще се движи от германската компания „Rheinmetal AG“ , която ще има 51% в него, за сметка на 49% процента за България.



България трябва да осигури над 420 млн. евро, като oчакванията са това да стане със заем по европейския механизъм SAFE.



Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди (стандарт на НАТО) и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Rheinmetal AG“ и ВМЗ-Сопот.



Oчаква се да бъдат отворени 1000 нови работни места.