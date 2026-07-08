Наложиха възбрана на имотите на Олег Невзоров заради дело, свързано с "Баба Алино"

Окръжният съд във Варна наложи възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров "Форест Клуб Варна". Причината е заведено дело от нидерландско семейство, което иска да възстанови парите си за имот в местността "Баба Алино", съобщава bTV.

Преди година и половина семейство от Нидерландия започва да търси имот в района на Варна с цел закупуване на лятна вила в близост до морето. Чрез брокери стигат до местността "Баба Алино".

"Отидох до Варна, за да разгледам. Това беше през септември 2025 година. Строителството беше в разгара си. Всичко изглеждаше отлично - зелен парк близо до гората, малки езерца, добре поддържани терени с озеленяване. Така че решихме да направим покупка. Цената беше разумна за нас и тъй като България е част от Европейския съюз, изглеждаше, че няма за какво да се притесняваме", разказа Оксана Анатолиевна. "Получихме предварителния договор, подписан от Олег Невзоров. Изглеждаше добре, имотът беше официално регистриран в кадастъра. Разбрахме, че "КУБ" е голяма, добре известна компания от Украйна и ѝ се доверихме. За съжаление, не можахме да направим повече проверки на документите, тъй като те не са достъпни за гражданите."

През септември миналата година семейството подписва предварителен договор с "Форест Клуб Варна" за покупка на апартамент в двуетажна жилищна сграда на стойност 124 000 евро. От тях плащат близо 70 000 евро. През май тази година сключват и втори договор с "КУБ - Кънстракшън", този път за довършителни строително-ремонтни работи за още над 30 000 евро, със 70% авансово плащане.

"Планираният срок за завършване беше в края на февруари 2026 година. В края на април тази година цялото ни семейство летя до Варна, за да видим апартамента. Всичко беше почти готово, като оставаха само остъкляването на балкона и монтажът на входната врата. Знаехме, че "КУБ" предлагат и довършителни услуги, затова се срещнахме с интериорен дизайнер. Подписахме договор за довършителни работи и платихме 70% депозит", разказа Оксана Анатолиевна.

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"Оттам нататък ситуацията бързо стана от лоша към по-лоша. Оказа се, че нашият търговски агент вече не е служител на "КУБ" от края на април, а ние нямахме друго лице за контакт. "КУБ" спря да отговаря на обаждания и имейли, така че осъзнахме, че имаме нужда от адвокат", сподели Оксана Анатолиевна. "Сега се надяваме на помощ от българското и европейското законодателство, за да успеем да си възстановим инвестицията. За съжаление, мечтата ни да притежаваме прекрасна крайморска резиденция, в която да отсядаме понякога през лятото, беше разбита."

През юни тази година семейството на Оксана се свързва с адвокатска кантора с цел разваляне на предварителния договор поради невъзможност да ползват имота си и страх, че той може да бъде премахнат. След неуспешен опит да решат казуса извънсъдебно, пристъпват към съдебни действия.

"Бяха доста притеснени. Сградата е построена, има сравнително завършен вид, но естествено не е актувана. Бяха издадени съответните заповеди за спиране на строителството. Доколкото ни е известно, за някои от сградите има заповеди за събаряне, които всъщност се обжалват. Така че общо взето има един незавършен проект", коментира Адриан Мурлиев, адвокат на семейството. "Все още не са придобили самия имот. Те са на етап предварителен договор, където обаче са платили почти 60-70% от стойността на имота, като тук е важно всъщност да вметна, че в техния случай договорите са два. Веднъж им се обещава прехвърлянето на процесния имот и веднъж втори договор всъщност има една вторична услуга, която е довършителни ремонтни дейности от дружество, свързано с това на инвеститора. Общо двата договора са за близо 200 000 евро."

За да защити интересите си, семейството завежда предварително обезпечително производство, а искането им е връщане на платените суми, както и дължимите неустойки по договора.

"Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститора, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително. Стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са налице. Съдът в рамките на буквално един работен ден наложи възбрани на два други имота на инвеститора, които са в квартал "Чайка", във Варна. Те не са свързани с този проект, съвсем отделни са. Съответно ние от тези имоти ще можем да се ползваме, след като спечелим делото", каза адвокатът. "Възбраната с две думи преустановява всякакви възможности на собственика на тези имоти да прехвърля въпросните имоти."

От Окръжния съд - Варна заявиха, че подобни дела са с ограничен достъп

"Производството се образува по молба на заинтересовано лице, като за него длъжникът не се уведомява. Идеята на законодателя е длъжникът да не бъде известяван за производството, за да не предприеме действия по разпореждане с имуществото си и да не препятства молителя да реализира правата си", посочиха от Окръжния съд - Варна.

Адвокат Мурлиев предвижда положителен изход на делото, дори фирмите да обявят несъстоятелност, но е категоричен, че ще отнеме време - от 1 до 3 години.

"Чрез налагането на обезпечителните мерки, с които ние се ползваме, дори това да се случи, за нашите клиенти няма да има последици, доколкото те вече са възбранили имоти, които към момента на възбраната са били свободни от тежести", посочи той.

Проверка на адвокатската кантора показва, че само малка част от собствениците на имоти в "Баба Алино" са предприели съдебни действия.

"Това си го обяснявам с факта, че там почти всички купувачи всъщност са чуждестранни граждани и повечето от тях са с украински произход. Такъв е и инвеститорът и може би има едно доверие помежду им, което все пак крепи някаква надежда, че имотите ще бъдат завършени по някакъв начин", каза Адриан Мурлиев. "Инвеститорът твърди, че всъщност има заварени сгради и реално погледнато се ползва от тях, което обаче се оказва, че не е истина. Това е последица от една верижна реакция корупционни схеми на всяко едно ниво - общинско, дори държавно. Като доказателство за това са най-малкото сателитните снимки, които са от 2024 година, от които е видно, че едва тогава е започнало строителството. Преди това е нямало имоти, противно на твърдяното в удостоверение за търпимост."

По думите му преди това е имало само гора.

"Лично за мен няма възможност това да се е случило без знанието на високопоставени общински лица", допълни Мурлиев.