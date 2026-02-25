Със 126 гласа депутатите отхвърлиха ветото на Йотова върху промените в Изборния кодекс

Депутатите преодоляха президентското вето върху промените в Изборния кодекс.
Припомняме ви, че мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не с в Европейския съюз.
Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители, против бяха 86, въздържаха се 11 депутати.
По време на обсъжданията на президентското вето напрежение в парламента бе високо.
Докато Борислав Гуцанов даде за пример изборни манипулации от Турция, то Наталия Киселова изтъкна, че времето за промени е било преди година.
От “Възраждане” определиха ветото на президента Йотова като политическо лицемерие.
ГЕРБ не участваха в дебата.