Със 126 гласа депутатите отхвърлиха ветото на Йотова върху промените в Изборния кодекс

Депутатите преодоляха президентското вето върху промените в Изборния кодекс.

Припомняме ви, че мотивите на държавния глава Илияна Йотова да наложи вето са свързани главно с текстовете, които ограничават до 20 броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в страните, които не с в Европейския съюз.

Промените в Изборния кодекс подкрепиха 126 народни представители, против бяха 86, въздържаха се 11 депутати.

По време на обсъжданията на президентското вето напрежение в парламента бе високо.

Докато Борислав Гуцанов даде за пример изборни манипулации от Турция, то Наталия Киселова изтъкна, че времето за промени е било преди година.

От “Възраждане” определиха ветото на президента Йотова като политическо лицемерие.

ГЕРБ не участваха в дебата.