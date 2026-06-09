Пазарът на имоти: Всичко между 250 хил. - 650 хил. евро е в средния сегмент

Председателят на Real Estate Advisory Group към ООН Ирена Перфанова коментира пред Bulgaria ON AIR, че на пазара на недвижими имоти се усеща намалена динамика.

"Търсенето е по-малко. Имаше период, в който пазарът беше ескалиращ заради влизането на България в Еврозоната. Първите 3 месеца от 2026 г. бяха още по-тромави, докато сега има някаква динамика", посочи тя в "България сутрин".

Перфанова уточни, че цените на имотите не падат.

"На пазара продължава да има много надценени имоти. Реалните продавачи са склонни да свалят цените и го правят, за да предизвикат интереса на купувачите. Това е тенденция - пазарът да остане с това темпо", обясни тя.

По думите на госта пазарът е много шарен - не може да се каже за целия пазар, че расте или слиза надолу, но търсенето е много по-малко.

Има забавяне в новото строителство, но пазарът на недвижими имоти не е само ново строителство.

Увеличава се вторичният пазар, съобщи Перфанова.

Експертът смята, че в момента виждаме реалните нужди на пазара - кой има нужда от недвижим имот или му се налага да продаде такъв.

Изискванията на купувачите са от гледна точка на качество и район, включително как изглеждат общите части на сградата.

С укротяването на ръста на цените купувачите са по-спокойни и в очакване да излязат повече оферти. Позволяват си да бъдат по-претенциозни и да изчакт по-дълго време, каза още Перфанова.

Тя добави, че

в последните години се наблюдават повече хора, които си купуват имот под 30-годишна възраст.

"За съжаление, в България първо се изграждат сградите, а след това инфраструктурата. От случващото се на пазара най-много ще страда средният сегмент недвижими имоти, който отделя достъпните жилища от луксозните", посочи Перфанова.

Тя уточни, че всичко между 250 хил. евро и 650 хил. евро е в средния сегмент.

Луксозният пазар на наеми е изключително малък процент, там доходността е по-малка, изтъкна председателят на Real Estate Advisory Group към ООН.