35% от имотните обяви у нас са фалшиви

Имотният пазар в България изобилства от фалшиви обяви и крадене на данни, той не е чист. Проблемите може да бъдат решени стъпка по стъпка чрез дигитализация. Това коментира Стоян Златков, изпълнителен директор на агенция за имоти, в предаването UpDate по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антоанет Василева.

Болките на клиента – собственик илли купувач, са дотолкова водещи, че са изкривили пазара и практиките в него, отбеляза той. Тяхно проучване е установило,

над 35% от обявите в големите имотни платформи са фалшиви с цел да се събират контакти на хората.

Другите проблеми според Златков са асиметрията на информацията и липсата на контрол. Но технологиите позволяват голяма част от некоректните практики да се премахнат, информацията от двете страни да се уеднакви и да се създаде по-високо ниво на доверие, така че сделките да се случват по-евтино и ефективно.

„Искаме да премахнем практиката един човек да има няколко акаунта в дадена платфома. При нас всеки отделен човек може да има един акаунт.“, каза гостът.

Това се случва чрез верификация на телефон и самоличност, като технологиите вече изцяло позволяват това, посочи Златков. Правилото един човек, един акаунт важи както за собствениците на имоти и наемодателите, така и за купувачите и наемателите. То е предпоставка за влизане в преговори и извършване на огледи.

„Всяка допълнителна стъпка за верификация затруднява процеса, но ние се опитваме да научим потребителите, че това е в негова полза“, отбеляза гостът.

Най-честата нередност в имотните обяви е липсата на точен адрес.

Освен това често в обявите снимките не са точни, описанието на апартамента не е достатъчно, посочи Златков.

„Хората се притесняват да споделят информация, тъй като не знаят кой я ползва.“

Сделките с имоти често се затрудняват и поради конфликт на интереси, когато некоректни брокери искат да представляват и двете страни, за да получат комисиони и от двете. Липсата на информация, асиметрията на съществуващата информация и начинът, по който някой се възползва от нея, също създават проблеми на имотния пазар.

Изкуственият интелект има потенциал да открива фалшиви или подвеждащи обяви, счита Златков.

Той лесно може да провери например дали качените снимки фигурират и в други платформи и дали са използвани, дали са променяни, за да направят обявата неточна или подлъгваща.

Данни в документи също могат да се проверяват автоматично, за да се направи връзка между човека и апартамента, посочи гостът. „Проблемът е, че много често човек не иска да сподели документ заради съществуващите проблеми на пазара“, добави той.

Ако разполага с точни дани, изкуственият интелект може да прецени лесно и каква цена на даден имот е близка до пазарната.

Що се отнася до брокерите, тези, които искат да се развиват и да предоставят стойност, няма да бъдат заменени от изкуствения интелект, останалите ще се маргинализират, убеден е Златков. „Човешкият фактор и на този пазар е най-важният“, добави той.

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