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Кабинетът с пълна ревизия на договора с "Райнметал", който Радев договорил като президент

Министър Пулев съобщи, че държавното дружество по проекта ще бъде закрито

08.07.2026 | 20:11 ч. 1
Кабинетът с пълна ревизия на договора с "Райнметал", който Радев договорил като президент

БГНЕС/EPA, архив

Министърът на икономиката, индустрията и инвестициите Александър Пулев обяви днес, че правителството на Радев ще направи пълна ревизия на споразуменията с „Райнметал“.

На 25 август 2025 г. тогавашният президент, а сега премиер на България Румен Радев заяви: „В началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като „Райнметал“ не само да посети България, но и да инвестира върхова технология в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил като подарък на правителството“.

По думите на Пулев към момента няма подписан договор с германската компания, а само споразумения, сключени от кабинета на Росен Желязков.

„Процесът с „Райнметал“ е много сложен. Проблем има с терена, както и с финансирането. Не е изцяло защитен и българският интерес. Съгласили сме се с всичко, което е поискала германската страна, включително намалени лицензионни плащания и без изискване да се включват български поддоставчици“, каза Пулев.

Той посочи, че държавата вече е превела средства на германския концерн, въпреки че окончателен договор за инвестицията няма.

„Парите вече са преведени на „Райнметал“, въпреки че няма подписан договор за бъдещата инвестиция“, заяви министърът.

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Според него е създадено погрешно впечатление, че България може да финансира проекта чрез европейския механизъм SAFE.

„На практика само 10-15% от стойността на инвестицията могат да бъдат осигурени по този начин. В бюджета за тази година няма предвидени средства и трябва да се търси друга формула за финансиране“, каза Пулев.

Министърът съобщи още, че държавното дружество „Иганово“, създадено във връзка с проекта, ще бъде закрито, съобщи БГНЕС.

Инвестицията на стойност близо 1 млрд. евро беше договорена през 2025 г. между България, ВМЗ и „Райнметал“ и предвижда изграждането на завод за барут и предприятие за производство на 155-милиметрови снаряди край Сопот.

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Около проекта възникна и политически спор за заслугите по привличането на германския концерн. Тогавашният президент Румен Радев заяви, че той е осигурил инвестицията, а от ГЕРБ оспориха твърдението и посочиха, че решаващите преговори и подписването на споразуменията са извършени от кабинета на Росен Желязков.

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