Почина легендарната певица Бони Тайлър

Певицата Бони Тайлър, известна с хитове като "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero" и "It's a Heartache", почина на 75-годишна възраст.

В съобщение, публикувано на официалния сайт на изключително популярната уелска дива на пауър баладите, се казва: "Семейството и екипът на Бони с разбити сърца съобщават, че Бони неочаквано почина снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, за което се лекуваше."

През май изпълнителката, която е родом от Скеуен в Южен Уелс, беше поставена в медикаментозна кома след спешна операция на червата в Португалия.

Миналия месец говорителят ѝ съобщи, че тя е излязла от комата, но остава "в много тежко състояние и в интензивно отделение".

В официалното изявление, разпространено в четвъртък сутринта и цитирао от ВВС, се казва още: "Скоро ще публикуваме допълнително съобщение, но засега молим за лично пространство, за да се справим с тази трагедия."

От Скеуен до голямата сцена

Бони Тайлър - родена като Гейнър Хопкинс, израства в общинско жилище в Нийт.

Тя е открита от мениджъра на таланти Роджър Бел в клуб в Суонзи, а през 1977 г. издава първия си сингъл "Lost in France".

Песните, които я превърнаха в легенда

"It's a Heartache" - кънтри-поп баладата ѝ, издадена същата година, достига до четвърто място в британската класация за сингли и до трета позиция в Billboard Hot 100 в САЩ.

Най-големият ѝ хит - по-рокаджийската "Total Eclipse of the Heart", излиза шест години по-късно, през 1983 г., и този път оглавява класациите и от двете страни на Атлантика.

Драматичната песен, написана от текстописеца на Meat Loaf Джим Стайнман, първоначално носи заглавието "Vampires in Love", тъй като е била създадена за музикална версия на "Носферату" ("Nosferatu").

"Никога не ми омръзва да я пея. Обичам я, защото всички нямат търпение да я запеят", казва тя наскоро пред BBC News.

За хита Тайлър получава номинация за "Грами", както и още две номинации - за албума "По-бърза от скоростта на нощта" ("Faster Than the Speed of Night") и за сингъла "Here She Comes".

Стайнман пише и другия ѝ голям поп-рок химн от 80-те - страстната и бомбастична "Holding Out for a Hero", записана за саундтрака на филма "Свободен дух" ("Footloose") и по-късно включена в "Шрек 2" ("Shrek 2").

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"Евровизия", отличие от Британската империя и нов живот за стар хит

През 2013 г. Тайлър представлява Великобритания на конкурса "Евровизия", където завършва на 19-о място от общо 26 участници. През 2023 г. тя е удостоена с отличието MBE - член на Ордена на Британската империя, за заслугите си към музиката.

Миналата година тя издава клубна версия на "Total Eclipse of the Heart", продуцирана от Дейвид Гета и Hypaton, озаглавена "Together".

А тази година - 43 години след излизането си - оригиналната песен премина границата от един милиард стрийма в Spotify.

"Наистина съм много щастлива. Като се замислите, в света има само 8,3 милиарда души", казва тя.

Певицата преди това изпълнява символично озаглавената си песен на борда на круизен кораб в Карибско море, докато слънчевото затъмнение преминава над САЩ през 2017 г.

Бони Тайлър оставя след себе си съпруга си Робърт Съливан, с когото са заедно повече от 50 години.