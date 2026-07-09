Тръмп обърка Япония с Иран и говори за "Ислямска република Япония" ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше главният герой на няколко необичайни момента на срещата на върха на НАТО, проведена в Анкара. Но един от най-открояващите се гафове стана по вреве на пресконференция, проведена с украинския президент Володимир Зеленски, когато Тръмп обърка Иран с Япония и говори за "Ислямска република Япония".

Запитан за заема на системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" на Украйна, американският президент похвали системата, която той определи като една от "най-добрите в света", преди да допусне грешка в израза.

"Това е отбранително оръжие, което предпочитам пред нападателно оръжие", каза Тръмп, преди да продължи: "Това е най-доброто. Както казах, имаме самолетоносач, който е един от най-красивите в света. Той е един от най-внушителните: "Абрахам Линкълн". А преди няколко месеца... разказах историята вчера: 111 ракети бяха изстреляни от Ислямска република Япония."

Trump: "We had 11 missiles shot by the Islamic Republic of Japan" pic.twitter.com/FUOFLVZiKh — Aaron Rupar (@atrupar) July 8, 2026

Американският президент всъщност имаше предвид Иран и ракетните атаки, предприети срещу американския самолетоносач.

Продължавайки речта си, без да коригира изявлението си, той заяви:

"Те бяха изстреляни по самолетоносача в продължение на около час. Сто и единадесет ракети, насочени към този изключително скъп кораб. И всяка една от тези ракети беше свалена."

Това не е първият път, когато американският лидер бърка имената на щати или прави неточни твърдения в публичните си речи

През септември 2025 г. Доналд Тръмп заяви, че е помогнал за прекратяване на война между Армения и Камбоджа, въпреки че такъв конфликт не е съществувал, като всъщност се позовава на напрежението между Армения и Азербайджан.

По-късно, по време на посещение във Великобритания, той се похвали, че е разрешил конфликта между Азербайджан и Албания, като отново бърка Армения с Албания.

В друг епизод американският президент каза, че ще отиде "в Русия", когато всъщност говореше за Аляска - територия, закупена от Съединените щати от Руската империя през 19 век.

Също през 2025 г. Тръмп обвини бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, че е играл роля в изключването на Русия от Г-8, въпреки че Москва беше отстранена от групата през 2014 г., преди Трюдо да стане канадски премиер.