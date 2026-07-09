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Александър Николов за Боташ: Благодарение на Турция успяхме да се справим с най-тежката криза

"Булгаргаз" и "Боташ" си сътрудничеха доста открито, заяви той

09.07.2026 | 21:53 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Договорът с "Боташ" - сделката, която години наред беше сочена като символ на енергийния провал на България, изведнъж се оказа замразен.

Как е подписан договорът

"Нека не се забравя, че договорът е сключен през януари 2023 г. С тогавашния заместник-министър и настоящ министър на енергетиката на Турция г-н Байрактар "Булгаргаз" и "Боташ" си сътрудничеха доста открито", коментира бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "Денят ON AIR".

България трябва да плати стотици милиони

България дължи 360 млн. долара по договора с "Боташ", съобщи по-рано премиерът Румен Радев, като уточни, че през следващите 15 месеца няма да плащаме за капацитет, а единствено ако доставяме газ през "Боташ".

По думите на Николов парите, които дължим на "Боташ", трябва да се платят, но плащането ще стане значително по-възможно, ако икономическите условия са такива, че "Булгаргаз" генерира положителен финансов резултат.

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"Булгаргаз" губи пазарен дял

Според него от 2023 г. "кървенето на клиенти" не е спряло и "Булгаргаз" губи доста сериозен пазарен дял.

Николов заяви пред Bulgaria ON AIR, че предоговарянето на договора е можело да стане по-рано.

"По времето на кабинета "Петков" работихме с "Боташ" и благодарение на Турция успяхме да се справим с най-тежката криза", отбеляза бившият министър на енергетиката, като добави, че България трябва да разширява възможностите си за доставки във всички посоки.

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