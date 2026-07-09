Когато се записал да се присъедини към руската армия, нахлуваща в Украйна, Антон Милаев не споменал за връзката си с човека, който ръководел Съветския съюз в продължение на почти две десетилетия. Той запазил мълчание и когато бил заловен в Херсонска област тази пролет и отведен в лагер за военнопленници. Затова реагирал с известна изненада, когато украински журналист го попитал как осиновеният правнук на бившия съветски лидер Леонид Брежнев се е озовал в руска щурмова част на един от най-бруталните фронтове на войната.

"Здравей, задник, нова година, брада от памук!", казал Милаев, използвайки руски израз, за ​​да изрази учудването си. "И мен ме проследиха тук. Бягам от това толкова дълго."

«Правнук Брежнева» нашелся в плену у ВСУ. Украинские пропагандисты опубликовали видео с Антоном Милаевым, который прогорел на крипте и набрал займов, но решил вернуть долги, подписав контракт. pic.twitter.com/dzD4uaETLG — Третий Ученик Штирлица (@TStirlica89368) July 8, 2026

45-годишният Милаев разказал, че е подписал военен договор миналата година, за да изплати дългове от около един милион рубли (9 800 британски лири). По думите му армейски служители са му обещали, че ще работи като шофьор в тила.

"Но това беше номер", признава той пред "Искам да живея" - украински проект, целящ да убеди руските войници да се предадат на силите на Киев.

Проектът настоява, че руските военнопленници не са подложени на натиск да говорят пред камера, подчертават от The Times.

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"Искахме да видим нацисти... не видяхме никакви. Разбрах, че няма нацисти едва когато се озовах тук", признава той, визирайки лагера за военнопленници. Той казва, че само 20 души от бригадата му са останали живи, когато е бил заловен по-рано тази година. "Това е месомелачка... Почти невъзможно е да оцелееш", добавя той. "Знаете ли как умират на фронта в момента? Изяждат те, нямаш гроб. Кучета или диви свине ще те изядат... костите ти няма да стигнат до дома."

Той твърди, че кракът му почти е бил "откъснат" по време на битка, преди да се предаде.

Брежнев, който управлява Съветския съюз от 1964 г. до смъртта си през 1982 г., е роден и израснал в Камянске, пристанищен град в централната Днепропетровска област на Украйна. Въпреки че е бил етнически руснак, в някои съветски документи, включително в паспорта си, е описван като украинец. Започва издигането си в йерархията на Комунистическата партия в Украйна през 30-те години на миналия век.

През 1968 г. той обявява "доктрината Брежнев", според която на съветските сателитни държави няма да бъде позволено да излязат от сферата на влияние на Кремъл. Тя е използвана за оправдаване на нахлуването в Чехословакия през същата година.

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Милаев е внук на Евгений Милаев, известен съветски цирков артист, който е бил първи съпруг на Галина Брежнева, дъщерята на съветския лидер. Бабата на Антон е била първата съпруга на Евгений, но се твърди, че Брежнева се е отнасяла с него като със собствено внуче.

Брежнева, която имаше добре документиран проблем с алкохола, почина в психиатрична болница близо до Москва през 1998 г. В началото на 90-те години тя беше обект на документален филм по ITV, който я показа как пие алкохол и говори за любовта си към шампанското.

"Тя беше готова да направи всичко за бутилка шампанско или коняк", каза Евгений Додолев, нейният биограф, пред руските медии през 2018 г.

Вторият брак на Брежнева се състоя, когато беше на 32 години с Игор Кио, илюзионист в Московския държавен цирк, 14 години по-млад от нея. Бракът беше анулиран по заповед на баща ѝ след по-малко от две седмици.

Твърди се, че Брежнев е имал проблем с алкохола, като според съобщенията е пиел хапчета за сън с билкова водка "Зубровка" в по-късните си години. Други членове на семейството също са страдали от алкохолизъм.

"Но правнукът му Антон Милаев в момента е начело, когато става въпрос за повечето приключения", подчертават от проекта "Искам да живея"

Милаев има пъстра житейска история, която е далеч от лукса, на който се радват роднините и членовете на семействата на управляващия елит на съвременната Русия. Той твърди, че е отказал да се възползва от семейния си произход и е искал "да се справи сам". Напуска Русия през 1995 г. и прекарва 19 години в Ню Йорк, работейки като таксиметров шофьор и строителен работник, наред с други задачи, преди да се върне в Москва.

"Уморих се и исках да се прибера. Уморих се да работя за зидарите, за системата", казва той, без да дава подробности. "За да живееш в Ню Йорк е необходимо да продадеш душата си, да се американизираш и да забравиш корените си."

Той също така се оплаква, че в Съединените щати има твърде много несправедливи закони. Когато беше помолен да даде пример, той отговаря:

"Просто гледаш някого по грешен начин и... изведнъж става дума за сексуален тормоз."

Въпреки че носи голям дървен кръст, той не показва видимо съжаление или скръб от смъртта на украински цивилни при руски удари. Той също така признава, че не е проучил ситуацията на бойното поле, преди да се запише.

"А трябваше", признава внукът на Брежнев.

По-късно във видеото Милаев се обажда на бившата си съпруга Мария.

"Как е самогонът, продаваш ли го?", пита той с усмивка, визирайки незаконния алкохол, който е широко разпространен в руските провинции. Тя отговори: "Майка ми каза, че си мъртъв и че няма да получавам издръжка, а след това затвори. Може да върви подяволите." "Не псувай", казва Милаев.

Той твърди, че чака да бъде включен в размяна на военнопленници, но не си прави илюзии какво ще му се случи, ако бъде разменен в близко бъдеще.

"Ще ме изпратят обратно на фронта", убеден е той. "Но се надявам да мога да остана тук, докато войната свърши. Или нещо се промени."

Милев дори се шегува, че вероятно биха го разстреляли, когато разберат, че е правнук на Брежнев.

Нина Хрушчова, правнучка на Никита Хрушчов, предшественикът на Брежнев като съветски лидер, е отявлен критик на войната в Украйна. През март тя беше определена от Кремъл като "чуждестранен агент".