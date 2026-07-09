Ердоган подари на лидерите от НАТО луксозни револвери, но внасянето им в ЕС е трудно ВИДЕО

Персонализираните револвери, раздадени от турския президент на срещата на върха на НАТО тази седмица, изглеждат като подаръци, които ще бъдат преподарени.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дари револвера, който получи от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, на военен музей в белгийската столица, след като оръжието пристигне в Брюксел.

Заместник-главният говорител на Европейската комисия Олоф Гил заяви, че Фон дер Лайен е изразила своята "благодарност" пред турския лидер за подаръка, даден в края на годишната среща на върха на НАТО в Анкара в сряда.

"Огнестрелното оръжие ще бъде транспортирано и съхранявано сигурно, а след като бъде изведено от експлоатация, намерението на президента е да го дари на военен музей", каза той в отговор на въпрос, зададен от Euronews.

Оръжието ще трябва да бъде изведено от експлоатация, за да се гарантира, че не може да изстрелва бойни патрони

Служител на Европейския съвет заяви, че пистолетът на председателя на Европейския съвет Антонио Коста ще бъде внесен в съответствие с белгийското законодателство.

След това огнестрелното оръжие ще бъде "извадено от употреба и съхранявано" в съответствие с изискванията за сигурност на Генералния секретариат на Съвета.

Британският премиер в Киър Стармър разкри в сряда, че Ердоган е дал на всеки присъстващ лидер пистолет, персонализиран с името му, заедно с кутия с боеприпаси, комплек за почистване и бележка, с която се отказва от турския контрол върху износа.

"С комплимент от президента на Република Турция", пишело още на бележката.

Днес се появи и видео, което показва как точно изглежда кутията с подаръка:

🇹🇷 Quite a gift! Erdoğan presented NATO leaders with vintage revolvers loaded with live ammunition Ursula von der Leyen has already announced that she will donate her revolver to a military museum after it is decommissioned. Other European leaders will not be able to keep their… pic.twitter.com/zhtqmV4nlv — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Стармър обясни, че е оставил оръжието си в Турция, за да бъде извадено от употреба, защото би било незаконно да се внася бойно огнестрелно оръжие в Обединеното кралство. Също така е незаконно да се внася бойно огнестрелно оръжие в Белгия без необходимото разрешение. Същото е направил и холандският премиер Роб Йетен.

Церемониалните пистолети от висок клас нарушават строгите ограничения за стойността на подаръците и е малко вероятно да бъдат запазени лично от получателите, казва един служител, цитиран от POLITICO.

Българският премиер Румен Радев вероятно също е получил подобно луксозно оръжие. Все още не е ясно какво е направил той с него.