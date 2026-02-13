IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

България и "Райнметал" ускоряват изграждането на завода за боеприпаси

Стратегическото партньорство променя бъдещето на отбранителната ни индустрия

13.02.2026 | 20:07 ч. 13
МС

МС

Българското правителство разглежда съвместното предприятие между ВМЗ и "Райнметал" за производство на взривни вещества и боеприпаси като стратегически европейски проект и гаранция за дългосрочна конкурентоспособност на българската военна промишленост.

В това министър-председателят в оставка Росен Желязков увери главния изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер, с когото проведоха среща в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

Желязков и Папергер направиха преглед на постигнатия напредък по стратегическия договор за изграждане на завод за взривни вещества и боеприпаси в България, който беше подписан през октомври миналата година.

Стратегическото партньорство между българската държава и германския технологичен концерн променя бъдещето на отбранителната ни индустрия чрез разширяване на портфолиото, модернизация на производството и създаването на нови работни места.

Изграждането на съвместното предприятие представлява стратегическа инвестиция с трайни положителни ефекти върху сигурността и икономическата стабилност в България, на Балканите и в Европа.

Чрез разширяване на капацитета на ЕС в областта на взривните вещества и боеприпасите, проектът ще подобри способността на България да подкрепя силите на ЕС и НАТО, разположени на българска територия и по източния фланг на НАТО.

Той също така ще позволи устойчив и предвидим принос към сигурността на Украйна, в съответствие с европейските и съюзническите ангажименти.

Главният изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер изрази удовлетворение от бързия напредък и високото ниво на сътрудничество с българската страна.

В срещата участваха министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

боеприпаси Европа Райнметал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem