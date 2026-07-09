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Фалшиви парфюми се възпламениха край "Дунав мост"

Това е станало по време на унищожаването им

09.07.2026 | 15:25 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Фалшиви парфюми са се самовъзпламенили по време на унищожаването им. Инцидентът е станал вчера по обяд в района на митнически склад край "Дунав мост" в Русе. 

На сигнала за пожара са се отзовали екипи на Първа и Втора РСПБЗН.

Огънят е лумнал по време на механичното унищожаване на парфюмите на площ от около 120 кв.м. 

Пожарът е бил локализиран от противопожарните екипи. Било е предотвратено разпространяването му към намиращите се в близост техника и материали, съобщи БНТ. 

Според огнеборците най-вероятната причина за инцидента е самозапалване.

 

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Тагове:

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