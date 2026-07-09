"Възраждане": Законопроектът на ГЕРБ за социалните мрежи има сериозни пропуски

"Възраждане" подкрепя по принцип идеята за ограничаване на използването на мобилни телефони в училище и достъпа на деца до социалните мрежи, но смята, че предложеният от ГЕРБ-СДС законопроект съдържа редица неясни текстове, които трябва да бъдат прецизирани.

Това заявиха депутатите от групата на "Възраждане" Ангел Янчев и Георги Георгиев.

Депутатите припомниха, че още през ноември 2025 г. "Възраждане" е внесла собствен законопроект за забрана на смартфоните за учениците до VII клас.

"Още през ноември миналата година от "Възраждане" внесохме законопроект за забрана на телефоните с операционни системи за учениците до седми клас. Сега ГЕРБ-СДС предлага забрана за всички ученици от първи до дванадесети клас, но с множество изключения", каза Янчев.

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"По принцип сме "за", но с много забележки към внесените текстове. Необходимо е много по-голямо прецизиране", заяви още той.

Депутатът отбеляза, че според Закона за закрила на детето всички лица под 18 години са деца, докато в законопроекта се прави разграничение между различни възрастови групи.

Георги Георгиев посочи, че не е ясно какви точно мобилни устройства ще бъдат забранени.

"Ние смятаме, че трябва да се забранят устройствата с операционни системи. Обикновените телефони с копчета да могат да се използват, особено когато става дума за деца със здравословни проблеми или увреждания", каза той.

Според него законопроектът на ГЕРБ-СДС съдържа и сериозни слабости по отношение на социалните мрежи.

"Текстовете са доста неясни и начинът, по който са написани, позволява забраните лесно да бъдат заобиколени. В момента се предлагат едни мъртвородени текстове, които няма да свършат работа", заяви Георгиев.

Относно платформите Ангел Янчев припомни критиките на партията към използването на образователната Scratch, която според него допуска регистрация с различни полови идентичности.

От "Възраждане" заявиха, че ако законопроектът бъде приет на първо четене, ще предложат свои изменения между двете четения с цел текстовете да бъдат прецизирани.