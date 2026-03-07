IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първият завод на "Райнметал" у нас трябва да отвори още тази година

Това съобщи германския посланик в България Ирене Мария Планк

07.03.2026 | 13:30 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Германският посланик в България Ирене Мария Планк заяви в интервю за NOVA, че изграждането на заводите за боеприпаси и барут на "Райнметал" напредва по график, като се очаква първото предприятие да започне работа още през тази година. Тя подчерта, че става дума за съвместен проект, който носи работни места и добавена стойност за страната. По думите ѝ в отношенията между България и Германия по-важен е крайният резултат, отколкото въпросът чия е заслугата.

"Най-важното е това сътрудничество да се случи и заводите да заработят - това е типичен пример за ситуация, в която всички печелят", коментира Планк в интервю за телевизията. Тя допълни, че проектът се ползва с пълната подкрепа на служебния кабинет и се очаква да засили ролята на България като надежден партньор в отбранителната индустрия.

Посланикът се спря и на демографските и икономическите връзки между двете държави. Според нея все повече българи се завръщат от Германия, тъй като българската икономика отбелязва развитие, доходите се повишават, а германските компании продължават да откриват възможности за професионална реализация.

"Чудесно е да работиш с хора, които познават и двете държави, говорят немски език, но са българи", посочи тя.

Свързани статии

По темата за международната сигурност Планк заяви, че България разполага с достатъчно добри отбранителни способности и може да разчита на подкрепата на съюзниците си в НАТО. Тя изрази увереност и в проевропейската насоченост на служебното правителство, както и подкрепа за прозрачни избори и ефективно функционираща съдебна система.

Освен по икономически и политически теми, германският посланик говори и за впечатленията си от българската култура. Тя разказа, че учи български език и вече е научила да танцува хоро. По думите ѝ най-силно я е впечатлила дълбочината на българската история и цивилизация - от хан Крум и цар Симеон до кирилицата и народните традиции.

"Искам да разбирам и да се наслаждавам на всичко това не само като наблюдател", каза Планк.

