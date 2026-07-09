От Италия през Финландия до село Априлово: Дългият път до дома

"Хайде да ме "нагазиш" малко". С това изречение са започнали много увещания за бърз масаж в домашни условия. А един от посланиците на тази практика е завърналата се в България Сара Трендафилова.
Едно време българката напуска дома си не по свое желание. На ненавършени 6 години си спомня, че я записват в първи клас в училище в Неапол, Италия.
Казва, че с номадския едва ли не начин на живот сменя толкова много учебни заведения, че дори не помни точната им бройка.
"Имаше едно училище, в което бях един единствен ден. Това е ужас за малко дете", спомня си Сара.
След Наполи семейството се установява в покрайнините на Рим. Там остават в продължение на близо 10 години.
След това стават островитяни – поемат към екзотичния остров Елба, където Сара започва и първата си работа в местен ресторант.
Междувременно завършва графичен дизайн и кара курсове за масажист.
След Елба, по настояване на майката на Сара, семейството се мести в студената Финландия.
В Хелзинки Сара казва, че успява да устиска само година. Не свиква с езика, с тоталната липса на слънце и с постоянната светлина в различните периоди от годината.
Тогава идва и катарзисът – Сара решава, че е време да си дойде у дома.
Днес е щастлива, че това, което прави, има смисъл.
"Човек на количка, с когото практикувахме рефлексотерапия, за да стимулираме краката... и той започна да ходи. Това беше специалният момент, в който аз осъзнах, че могат да се случват нещата", сподели тя.
Днес се чувства на мястото си в село Априлово, а всеки ден пътува до Елин Пелин, където е и студиото за масажи.
"Усещам някакво спокойствие, че съм си вкъщи", добави тя.
Цялата история на Сара гледайте във видеото на Bulgaria ON AIRТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.