От Италия през Финландия до село Априлово: Дългият път до дома

"Хайде да ме "нагазиш" малко". С това изречение са започнали много увещания за бърз масаж в домашни условия. А един от посланиците на тази практика е завърналата се в България Сара Трендафилова.

Едно време българката напуска дома си не по свое желание. На ненавършени 6 години си спомня, че я записват в първи клас в училище в Неапол, Италия.

Казва, че с номадския едва ли не начин на живот сменя толкова много учебни заведения, че дори не помни точната им бройка.

"Имаше едно училище, в което бях един единствен ден. Това е ужас за малко дете", спомня си Сара.

След Наполи семейството се установява в покрайнините на Рим. Там остават в продължение на близо 10 години.

След това стават островитяни – поемат към екзотичния остров Елба, където Сара започва и първата си работа в местен ресторант.

Междувременно завършва графичен дизайн и кара курсове за масажист.

След Елба, по настояване на майката на Сара, семейството се мести в студената Финландия.

В Хелзинки Сара казва, че успява да устиска само година. Не свиква с езика, с тоталната липса на слънце и с постоянната светлина в различните периоди от годината.

Тогава идва и катарзисът – Сара решава, че е време да си дойде у дома.

Днес е щастлива, че това, което прави, има смисъл.

"Човек на количка, с когото практикувахме рефлексотерапия, за да стимулираме краката... и той започна да ходи. Това беше специалният момент, в който аз осъзнах, че могат да се случват нещата", сподели тя.

Днес се чувства на мястото си в село Априлово, а всеки ден пътува до Елин Пелин, където е и студиото за масажи.

"Усещам някакво спокойствие, че съм си вкъщи", добави тя.

Цялата история на Сара гледайте във видеото на Bulgaria ON AIR