Съпругата на Красимир Алексиев от "Калашниците" остава за постоянно в ареста

По искане на Софийска районна прокуратура, Софийски градски съд наложи постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемата Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от "Калашниците". Тя опитала да принуди свидетел по делото да промени показанията си. Красимир Алексиев е известен с прякора Краси - Принца.

Семра Алексиева е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 29 юни 2026 г. в магазин в кв. „Ботунец“ в София, е направила опит да принуди жена да извърши нещо противно на волята ѝ. Тя е искала от жената да промени показанията си, които е дала по досъдебно производство на Софийска градска прокуратура, като е употребила за това сила и заплаха. Семра Алексиева е удряла с ръце и крака по главата и тялото жената, вследствие на което ѝ е причинила лека телесна повреда. След това обвиняемата е казала на пострадалата: "Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец“, „Отивате да си променяте показанията“, „Ако не си промените показанията, ще страдате“.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

Семра Алексиева беше задържана за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемата. Състав на СРС се съгласи с доводите на прокурора и наложи на Алексиева най-тежката мярка за неотклонение.

След жалба от страна на обвиняемата състав на Софийски градски съд потвърди мярката, наложена от Софийски районен съд и остави Семра Алексиева за постоянно в ареста.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийска районна прокуратура. Задържаните от групата на "Калашниците" са обвинени в изнудване, заплахи с телесни повреди, трафик на хора с цел сексуална експлоатация и др.