Васил Димитров и Енцо Гюпчанов продължават към полуфиналите на KWU SENSHI Световна купа 2026

Българските бойци Васил Димитров и Енцо Гюпчанов си осигуриха място на полуфиналите на третото издание на KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026, след като записаха впечатляващи победи с технически нокаут (ТКО) в квалификационните срещи от първия състезателен ден.

Турнирът събра 48 състезатели от 21 държави, които премериха сили в динамични двубои в шест теглови категории по правилата на KWU SENSHI. Динамичният правилник, съчетаващ елементи от фул контакт карате и муай тай, предложи зрелищни двубои, изпълнени с атрактивни комбинации, хвърляния, подсечки и удари с лакти.

В най-тежката категория – над 90 кг, Васил Димитров демонстрира отлична форма и не остави шанс на гръцкия представител Мариос Литис, приключвайки двубоя с технически нокаут. Българинът, който е европейски шампион по киокушин за 2026 г., бронзов медалист от Световното първенство през 2025 г. и носител на сребърен медал от KWU SENSHI Световната купа 2025, отново показа класата си и продължава уверено към битката за отличията.

Убедително се представи и най-младият български участник – 19-годишният Енцо Гюпчанов. В категория до 85 кг той се наложи с технически нокаут над представителя на Азербайджан Етибар Мамадов и заслужено намери място сред полуфиналистите. След като през миналата година завърши сред първите петима в турнира, младият българин вече направи сериозна заявка за още по-силно представяне в тазгодишното издание.

Полуфиналните срещи от KWU SENSHI Световната купа за аматьори 2026 ще се проведат утре, когато двамата български бойци ще излязат в битка за място на финалите на престижния международен турнир.

KWU SENSHI Световна купа за аматьори 2026 е международно състезание, което дава възможност на талантливи бойци от цял свят да покажат на какво са способни и е първата стъпка към професионалния ринг.