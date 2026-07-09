Демерджиев потвърди: Сърбия екстрадира Мавродиев възможно най-бързо

Стоан Мавродиев ще бъде екстрадиран в България възможно най-скоро. Това обяви пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Действително е разрешена екстрадацията, при това при облекчена процедура. Създали сме и необходимите условия за това. Много бързо се създава организация. Формалностите са възможни най-малки", заяви той.

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Относно новите сигнали на Калин Стоянов, Демерджиев заяви, че няма време да чете "безплодните му писания", тъй като не съдържат нищо релевантно.

"Който има време, да му чете сигналите, аз имам много повече отговорности", добави той.

Той отново подчерта, че важната тема при полетите на Пеевски, как той е успял да плати милиони за стотици полети.

По повод полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски, министър Демерджиев заяви:

"Има различни системи с различни записвания, има проверка и на Вътрешна сигурност. Прави се опит да се отклони вниманието. По-интересно е как човек, като Пеевски успява да плати милиони за частни полети и как успява да заобиколи санкциите по "Магнитски". Предстои ми посещение в САЩ, където ще бъде коментирана темата. Имам покана по инициатива на Марко Рубио", разкри министърът на вътрешните работи.

Има нещо по-важно, извън санкциите – откъде са доходите на този човек. Ако някой друг му плаща, как и на какво основание. Санкцията показва, че този човек е замесен в корупция. Такива санкционирани хора не могат да развращават цяла държава и да управляват в сянка, посочи той. В момента се предприемат всички действия, за да се изяснят фактите, добави министърът.

Демерджиев съобщи, че след връщането му от САЩ на разположение на българските депутати ще бъде представен пълния списък от разследването на ГДБОП за свързаните с Пеевски лица.

"Има много неща, които не знаете. Думите ми към г-жа Атанасова не бяха заплаха. Всички въпроси, които повдигна г-жа Атанасова ще намерят своя отговор", заяви още той.

"Пеевски трябва да отговори откъде идват тези милиони и свързани ли са те с престъпна дейност. Няма да изгубим фокуса си", увери Демерджиев.

Той призна, че се работи трудно с прокуратурата. Надявам се, че има някакво разчупване и прокуратурата сама ще осъзнае, че трябва да има промяна в работата. Апелирам към прокуратурата да виждаме по-отчетливо тази промяна, каза още той.