Сърбия разреши екстрадицията на бившия управител на ББР Стоян Мавродиев

Сърбия е разрешила екстрадицията на бившия шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев, научи NOVA. Това е станало без провеждане на съдебно заседание.

Предстои Мавродиев да бъде конвоиран у нас. Неведнъж досега българският му адвокат Емануил Йорданов твърдеше, че Мавродиев ще поиска доброволно да бъде върнат в София.

Йорданов заяви пред БТА, че процедурата не е финализирана напълно и екстрадицията най-вероятно ще се случи след няколко дни.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.

Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

Стана ясно и, че В момента на задържането му в Белград Стоян Мавродиев е имал билет за полет до София, съобщи през юни адвокатът му Емануил Йорданов. Той обясни, че двамата с Мавродиев са били на мнение, че трябва да се върне и да се включи активно в наказателното производство.