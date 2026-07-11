БОК със съболезнования към Весела Лечева след смъртта на Мартин Велев

Българският олимпийски комитет изказва съболезнования на Весела Лечева, семейството, близките и приятелите на Мартин Велев.
"Молим медиите и обществеността за уединение и съпричастност в този тежък момент на непреодолима загуба", написаха от БОК.
Както вече стана ясно, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева загуби сина си при инцидент в Гърция.
36-годишният Мартин Велев е починал след ужасяваща трагедия, докато е карал джет. Инцидентът се случва край къмпинга на семейството в Порто Елеа на полуостров Халкидики.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.