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БОК със съболезнования към Весела Лечева след смъртта на Мартин Велев

Синът ѝ загина в Гърция

11.07.2026 | 10:05 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българският олимпийски комитет изказва съболезнования на Весела Лечева, семейството, близките и приятелите на Мартин Велев.

"Молим медиите и обществеността за уединение и съпричастност в този тежък момент на непреодолима загуба", написаха от БОК.

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Както вече стана ясно, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева загуби сина си при инцидент в Гърция. 

36-годишният Мартин Велев е починал след ужасяваща трагедия, докато е карал джет. Инцидентът се случва край къмпинга на семейството в Порто Елеа на полуостров Халкидики.

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