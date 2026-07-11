Лудогорец иска египетски национал

Египетският гранд Замалек води преговори с Лудогорец за централния защитник Хосам Абделмагид. В телевизионно изявление членът на борда на директорите Ахмед Солиман внесе яснота около бъдещето на футболиста, но подчерта, че казусът е изключително заплетен.

Солиман заяви, че преговорите с българския тим за привличането на Хосам Абделмаджид продължават. Въпреки това той уточни, че въпросът все още не е представен официално на борда на директорите. Към момента разговорите се водят на ниво ръководство и агента на играча, които са в пряк контакт с представителите на Лудогорец.

Според Солиман ситуацията е много деликатна. От една страна, отборът има сериозна нужда от услугите на Абделмагид, но от друга – неговият договор изтича в края на следващия сезон. Това поставя клуба пред дилема – да го продаде сега или да рискува да го изгуби без пари.

"Въпросът се проучва и все още не е взето окончателно решение – нито за одобрение, нито за отхвърляне на офертата", коментира Солиман, цитиран от zamalektoday.

Той допълни, че според наличната информация, това е една от двете оферти за играча. Другата е била от клуба Шарджа от ОАЕ, но до споразумение засега не се е стигнало.

Ръководителят в Замалек призна, че финансовите условия също играят роля. Той отбеляза, че заплатата на Абделмагид е по-ниска от това, което отговаря на неговото ниво, и клубът не може да го вини, ако търси професионална реализация срещу по-голямо възнаграждение.

Ситуацията се усложнява допълнително от наложенета на Замалек забрана за нови трансфери.