Рецептата Dnes: Шоколадова торта с череши

В сезона на черешите споделяме една много вкусна рецепта за шоколадова торта с череши.

Съставки:

160 г брашно

280 г сирене рикота

50 г натурално какао на прах

180 г натурален шоколад, разтопен на водна баня

1 пакетче бакпулвер

1 щипка сол

3 средно големи яйца на стайна температура

140 г кристална захар

80 мл слънчогледово олио

350 г пресни череши

Приготвяне:

Разбийте с миксер яйцата със захарта за около 5 минути до получаване на кремообразна смес.

Добавете отцедената рикота и продължете да бъркате с миксера.

Прибавете олиото, пресятото брашно с какаото, щипката сол.

Отново разбийте добре.

След това добавете шоколада и пресетия бакпулвер.

Разбъркайте с миксера до пълно хомогенизиране на сместа.

Прибавете към тестото половината от почистените от костилки череши и разбъркайте.

Покрийте дъното и стените на форма с подвижен борд с диаметър 22 см с хартия за печене.

Изсипете сместа във формата и я заравнете добре.

Подредете останалите пресни череши отгоре върху цялата повърхност.

Печете в предварително загрята фурна на 190 градуса за около 45-50 минути.

Ако забележите, че има риск да изгори, след първите 25 минути може да го покриете с алуминиево фолио и да го оставите да се допече.

Тествайте с клечка за зъби дали сладкишът е изпечен.

Извадете от фурната и оставете да се охлади напълно.

По желание преди сервиране може да поръсите с пудра захар.

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg