Рецептата Dnes: Шоколадова торта с череши

В сезона на черешите споделяме една много вкусна рецепта за шоколадова торта с череши.
Съставки:
- 160 г брашно
- 280 г сирене рикота
- 50 г натурално какао на прах
- 180 г натурален шоколад, разтопен на водна баня
- 1 пакетче бакпулвер
- 1 щипка сол
- 3 средно големи яйца на стайна температура
- 140 г кристална захар
- 80 мл слънчогледово олио
- 350 г пресни череши
Приготвяне:
- Разбийте с миксер яйцата със захарта за около 5 минути до получаване на кремообразна смес.
- Добавете отцедената рикота и продължете да бъркате с миксера.
- Прибавете олиото, пресятото брашно с какаото, щипката сол.
- Отново разбийте добре.
- След това добавете шоколада и пресетия бакпулвер.
- Разбъркайте с миксера до пълно хомогенизиране на сместа.
- Прибавете към тестото половината от почистените от костилки череши и разбъркайте.
- Покрийте дъното и стените на форма с подвижен борд с диаметър 22 см с хартия за печене.
- Изсипете сместа във формата и я заравнете добре.
- Подредете останалите пресни череши отгоре върху цялата повърхност.
- Печете в предварително загрята фурна на 190 градуса за около 45-50 минути.
- Ако забележите, че има риск да изгори, след първите 25 минути може да го покриете с алуминиево фолио и да го оставите да се допече.
- Тествайте с клечка за зъби дали сладкишът е изпечен.
- Извадете от фурната и оставете да се охлади напълно.
- По желание преди сервиране може да поръсите с пудра захар.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.