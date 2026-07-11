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Рецептата Dnes: Шоколадова торта с череши

Вкусна и се приготвя лесно

11.07.2026 | 11:30 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

В сезона на черешите споделяме една много вкусна рецепта за шоколадова торта с череши.

Съставки:

  • 160 г брашно 
  • 280 г сирене рикота
  • 50 г натурално какао на прах
  • 180 г натурален шоколад, разтопен на водна баня
  • 1 пакетче бакпулвер
  • 1 щипка сол
  • 3 средно големи яйца на стайна температура
  • 140 г кристална захар
  • 80 мл слънчогледово олио
  • 350 г пресни череши

Приготвяне:

  • Разбийте с миксер яйцата със захарта за около 5 минути до получаване на кремообразна смес.
  • Добавете отцедената рикота и продължете да бъркате с миксера.
  • Прибавете олиото, пресятото брашно с какаото, щипката сол.
  • Отново разбийте добре. 
  • След това добавете шоколада и  пресетия бакпулвер.
  • Разбъркайте с миксера до пълно хомогенизиране на сместа.
  • Прибавете към тестото половината от почистените от костилки череши и разбъркайте.
  • Покрийте дъното и стените на форма с подвижен борд с диаметър 22 см с хартия за печене.
  • Изсипете сместа във формата и я заравнете добре. 
  • Подредете останалите пресни череши отгоре върху цялата повърхност.
  • Печете в предварително загрята фурна на 190 градуса за около 45-50 минути.
  • Ако забележите, че има риск да изгори, след първите 25 минути може да го покриете с алуминиево фолио и да го оставите да се допече. 
  • Тествайте с клечка за зъби дали сладкишът е изпечен.
  • Извадете от фурната и оставете да се охлади напълно.
  • По желание преди сервиране може да поръсите с пудра захар. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

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