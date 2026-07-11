Полицията задържа двама тийнейджъри за незаконна гонка

Полицията арестува двама души във Велико Търново за незаконни гонки, съобщава МВР, цитирано от "Фокус".

"Около 1:30 часа тази нощ на тел. 112 е получен сигнал за силен шум от автомобили, форсиране на двигатели в района на Търговски парк - Велико Търново, на ул. "Магистрална". Към мястото са насочени три екипа на полицията. Установени са два леки автомобила, успоредно спрени в двете ленти за движение, подготвяйки се да потеглят при зелен сигнал на светофарната уредба с форсиране на двигателите. Шофьорите са на 18 и 19 години от старата столица, неизвестни до момента на полицията. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР", посочва Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР.

Последвала е проверка на още 37 автомобила, 1 мотоциклет, събрани в района и 56 лица. Други нарушения не са установени.